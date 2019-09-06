Кокорина и Мамаева выпустят по УДО. Экс-форвард ФК «Спартак» и футбольный эксперт Валерий Рейнгольд в беседе с «360» рассказал, какие перспективы ждут футболистов и как быстро они сумеют восстановиться.

Рейнгольд заметил, что оба спортсмена еще молоды, и результат по физическому состоянию зависит только от них самих.

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

«Они что, лес валили? <…> Нагрузку тюремную они не понесли. „Зенит“ вообще от Кокорина не отказывается, держит его в штате. В недавнем интервью Сергей Симаков сказал: „Кокорин мне нужен“. Просто будет меньше зарплата по контракту. <…> Приводи себя в чувство, переходи на другие рабочие моменты в физическом плане — и все будет в порядке. Думаю, они играть будут», — сказал эксперт.

Сложности, уточнил Рейнгольд, могут коснуться лишь Павла Мамаева. Многие клубы могут попросту не захотеть с ним сотрудничать.

«Ему уже за 30, и в такую форму, в какой был, он уже себя не приведет. Многие клубы — топ-клубы — от него откажутся. „Краснодар“ от него уже давно отказался. Трудовую книжку ему отдадут и скажут: „Парень, ты свободен“», — поделился своей точкой зрения бывший нападающий «Спартака».

Тем не менее, добавил Рейнгольд, кто-нибудь Мамаева обязательно возьмет и в российском футболе «он еще пригодится».

У Кокорина громадные шансы играть в сборной Валерий Рейнгольд футбольный эксперт.

С Александром Кокориным ситуация складывается иным образом. Футболисту, скорее всего, придется непросто, но «бегать будет».

«Парню 27 лет. Здоровый в физическом отношении парень. Приведет мышцы свои в порядок — будет бегать. Конечно, будет тяжело, но он профессионал. Если хочет получать большие деньги, побыть в футболе еще какое-то время, то приведет себя в порядок. Дадут ему индивидуального тренера по физподготовке, и будет все в порядке. Через месяц Кокорин побежит. Еще и нашей сборной поможет, и нашему футболу», — заключил Рейнгольд.

В колонии Кокорин и Мамаев провели чуть больше двух месяцев. Футболистов признали виновными в хулиганстве и побоях. Осенью 2018 года они устроили две драки в центре Москвы, участие в которых также принимали брат Кокорина Кирилл и приятель Мамаева Александр Протасовицкий.

Братья Кокорины были приговорены к году и семи месяцам лишения свободы, Мамаеву и Протасовицкому присудили срок в полтора года.