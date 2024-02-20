Общество 20 февраля 2024, 13:51 Топ-брокер Романовская посоветовала учитывать локацию и вид из окна при инвестициях в недвижимость

Читать 360tv в

Топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская рассказала, на какие моменты стоит обратить внимание при инвестициях в недвижимость. На будущую стоимость повлияют локация и инфраструктура вокруг, передела «Вечерняя Москва».

Кроме того, необходимо учитывать количество квартир в проекте, добавила эксперт. Чем больше помещений, тем выше будет конкуренция среди продавцов.

Реклама

По словам Романовской, немаловажную роль играет вид из окна. Объекты в новостройках на верхних этажах могут стоить в два раза дороже, чем на нижних, пояснила специалист.