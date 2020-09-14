Топ-5 самых нелепых роликов, ставших вирусными на TikTok

Видеоплатформа TikTok многим кажется довольно странным местом, и на это есть уважительные причины. Портал Вuzzfeed собрал пять самых диких и никчемных вирусных трендов площадки, которые несмотря ни на что набрали большую популярность.

Например, видео, на котором мама показывает грудь маленькому ребенку, чтобы увидеть его реакцию «Она облизнулась!» — с восторгом констатировала тиктокерша.

Людям показался очень забавным видео, на котором еще одна мамочка поливала ни в чем не повинного ребенка водой.

Большой интерес вызвало видео, на котором обсуждалось использование пилочки для ногтей для подтачивания зубов.

Наверное, никто не хотел на самом деле знать, что при замачивании клубники в соленой воде из нее начинают выползать жучки. Но посмотрели видео все.

Большое внимание привлек ролик с соком бренда «Мартинелли». Причем не содержимое бутылочки, а звук, который она издает, если ее укусить.