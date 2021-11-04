Тонны угля разыграют среди привитых хабаровчан

Три тонны угля разыграют в ноябре среди вакцинированных от коронавируса жителей Хабаровского края. Будут и другие подарки, рассказал главврач РБ имени Лазо Илья Арония. Об этом сообщили на странице больницы в Instagram.

Помимо трех тонн угля, в лотерею разыграют микроволновку, абонемент в спортзал, сертификат на медицинские и стоматологические услуги, а также посещение парикмахерской.

Розыгрыш проводится среди привившихся от коронавируса с 1 по 30 ноября. Участие могут принять все жители Хабаровского края, достигшие 18 лет. Проживать можно где угодно, но прививку нужно сделать в районе имени Лазо.

Главврач больницы добавил, что розыгрыш проводится при поддержке администрации муниципалитета. Всего будет шесть счастливчиков, имена которых объявят 1 декабря. Победителей выберут случайным образом. Розыгрыш пройдет в прямой трансляции на странице учреждения в Instagram. Победители получат сертификаты, которые будут действовать три месяца. Их можно передарить другому человеку, если он привит.

Хабаровские власти ранее объявили об очередных ограничениях из-за коронавируса. С сегодняшнего дня в регионе на неделю закроют торговые центры и алкомаркеты.