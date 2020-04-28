Тонны редиса оказались никому не нужны в Краснодарском крае. Видео

В Сети появилось несколько видео, где горы огурцов и редиски свалены в поле. Производитель из Краснодарского края выбросил около 20 тонн редиса, потому что не мог его продать. Эту информацию «360» подтвердил депутат Госдумы Владимир Плотников.

По словам автора видео про редиску, съемка прошла 26 апреля в селе Отрадо-Кубанское (Краснодарский край). Мужчина пожаловался, что выращенная им «редисочка» никому не нужна.

В Крымском районе фермеры вырастили редис, и он оказался невостребованным. Маленькие партии закупают, больше партии не закупают. Фермеры и ассоциации помогают им с реализацией. Мы считаем, что это единичный случай. Ситуация в целом непростая, но мы думаем, все наладиться Владимир Плотников депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По его словам, это временные организационные трудности. Власти помогают решить проблему.

«Вчера туда выезжал руководитель ассоциации фермеров Сергей Николаевич. Смотрели, что связано с торговыми сетями, подключали всех, чтобы помочь человеку, который вырастил редис», — отметил депутат.

Он добавил, что в решении вопроса заинтересованы и покупатели, которые «хотят получать редиску хорошего качества».

Плотников рассказал, что ситуация с утилизацией большого количества огурцов тоже была. Однако она связана с тем, что у производителей «не очень законно все получилось».