Тонны мусора и хлама вывезли из квартиры в Челябинске

Соседи знали, что некоторые жильцы их дома имеют свои странности, но когда отвратительный запах из-за двери одной из квартир стал невыносимым, обратились в суд. Было вынесено постановление убрать мусор из квартиры. Хозяйка утверждала, что делать уборку не успевает, так как сильно устает на работе. Любопытно, что в захламленной квартире проживала сотрудница клининговой компании. Вмешались судебные приставы.

«Было вывезено четыре самосвала мусора. Люди работали в противогазах — настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире», — сообщила пресс-служба Управления ФССП по Челябинской области.

В кухне находилось три холодильника, в которых месяцами гнили продукты. В двух комнатах обнаружились многочисленные насекомые и их личинки, а также истлевшие останки нескольких кошек. Четверо живых животных скрашивали хозяйке часы досуга. Две из них находились в крайне истощенном состоянии.

В Управлении ФССП отметили, что сотрудники управляющей компании вынуждены были работать в противогазах. Без средств защиты в квартире находиться было невозможно. Выяснилось, что у хозяйки квартиры не было даже постоянного спального места. После новогодних выходных женщина пожаловалась судебным приставам на вторжение в ее жилище и нарушении комфортности ее личного пространства.