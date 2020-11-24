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    24 ноября 2020, 07:21

    Томскую воспитательницу заподозрили в том, что она заставляла детей мыть туалеты

    Наза Салех Захи

    Прокуратура проведет проверку после опубликованной в Сети информации о том, что детсадовцев в Томске заставляли мыть туалеты и полы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

    Прокуратура Советского района города проверит, как в детском саду выполняли законодательство об образовании, соблюдались ли права детей и как работали сотрудники дошкольного учреждения.

    «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

    Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудница томского детсада № 39 наказывала воспитанников за плохое поведение мытьем полов и туалетов.

    В СМИ регулярно появляются новости об издевательствах над детьми в социальных или медицинских учреждениях. Недавно мама двух мальчиков в Новосибирске пожаловалась на поведение сотрудницы центра развития.

    Местная жительница обвинила воспитательницу в том, что она тушила о детские руки спички. У мамы есть справка из травмпункта, рассказ одного из сыновей и выводы психотерапевта о том, что ребенок не врет. Новосибирский СК уже открыл уголовное дело.