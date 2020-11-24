Томскую воспитательницу заподозрили в том, что она заставляла детей мыть туалеты

Прокуратура Советского района города проверит, как в детском саду выполняли законодательство об образовании, соблюдались ли права детей и как работали сотрудники дошкольного учреждения.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудница томского детсада № 39 наказывала воспитанников за плохое поведение мытьем полов и туалетов.

В СМИ регулярно появляются новости об издевательствах над детьми в социальных или медицинских учреждениях. Недавно мама двух мальчиков в Новосибирске пожаловалась на поведение сотрудницы центра развития.

Местная жительница обвинила воспитательницу в том, что она тушила о детские руки спички. У мамы есть справка из травмпункта, рассказ одного из сыновей и выводы психотерапевта о том, что ребенок не врет. Новосибирский СК уже открыл уголовное дело.