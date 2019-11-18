  • Томской администрации дали выходной 31 декабря ради женщин

    18 ноября 2019, 15:21

    Юлия Булыгина

    Губернатор Томской области перенес рабочий день сотрудников своей администрации с 31 декабря на 28-е. Сергей Жвачкин объяснил свое решение просьбам со стороны женской части коллектива.
    Томской администрации дали выходной 31 декабря ради женщин

    «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал Жвачкин на аппаратном совещании в администрации региона, его цитирует пресс-служба.

    Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года». В ходе совещания он призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления тоже рассмотреть этот вариант работы в конце декабря.

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    31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января. Потом будут по три дня отдыха в феврале и марте. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, еще три дня в июне по случаю Дня России, а следующие ноябрьские продлятся всего два дня.

    Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Всего будет 248 рабочих и 118 выходных дней.