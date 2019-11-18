Томской администрации дали выходной 31 декабря ради женщин

Губернатор Томской области перенес рабочий день сотрудников своей администрации с 31 декабря на 28-е. Сергей Жвачкин объяснил свое решение просьбам со стороны женской части коллектива.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал Жвачкин на аппаратном совещании в администрации региона, его цитирует пресс-служба.

Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года». В ходе совещания он призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления тоже рассмотреть этот вариант работы в конце декабря.

«Надо работать»: в Кремле отвергли возможность сделать 31 декабря выходным Подробнее

31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января. Потом будут по три дня отдыха в феврале и марте. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, еще три дня в июне по случаю Дня России, а следующие ноябрьские продлятся всего два дня.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Всего будет 248 рабочих и 118 выходных дней.