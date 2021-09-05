Томский врач реаниматолог спас жизнь подавившегося посетителя кафе

Обед посетителя томского кафе «На Курилах» чуть не закончился летальным исходом. Молодой человек подавился и начал задыхаться на помощь к нему пришел врач-реаниматолог, который обедал за соседним столом. Момент попал в объектив камеры наблюдения, который разошелся в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек за столиком в момент очередного укуса гамбургера сначала закашлялся, потом попытался встать, чтобы справиться с куском, попавшим не в то горло. В этот момент к нему подбежал мужчина. Спаситель сначала несколько раз ударил его по спине, а затем обхватил сзади и начал приподнимать. В результате злосчастный кусок выскочил.

Как сообщил сайт kp.ru, помощь подавившемуся оказал врач реаниматолог-анестезиолог Андрей Ивлев. В беседе с изданием он пояснил, что использовал обычный прием Геймлиха, который известен всем медикам.

«Простые правила оказания первой помощи пострадавшему: пять раз стукнуть по спине и надавить на диафрагму. Ее сокращения помогут вытолкнуть наружу инородное тело», — пояснил он.

После неожиданного спасения посетитель кафе вернулся к своему столику и продолжил обед, выразив благодарность врачу.