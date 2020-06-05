«Чай попить и на шашлыки сходить». Томский губернатор возмутился беспечности врачей

В Томской области врачей обвинили в распространении коронавируса. Глава региона Сергей Жвачкин призвал не платить положенные компенсации медикам, которые заразились COVID-19 из-за своей беспечности.

Губернатор признался, что некоторые медицинские учреждения в Томске его разозлили. Слова Жвачкина привел портал Vtomskе.

«Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. <…> Могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи!» — возмутился чиновник на собрании областной думы.

Он привел в пример случай с некой девушкой-врачом, которая «пошла покурить и заразилась коронавирусом». После перекура медработник пила чай «в этом же скафандре».

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других», — заявил Жвачкин.

Томский губернатор заметил, что из-за подобных случаев приходится закрывать целые отделения. Он задался вопросом, стоит ли врачу выплатить деньги как компенсацию за заражение или наказать по статье за распространение заразы.

Медицинским сотрудникам, которые работают с больными COVID-19, положены выплаты в размере 68,8 тысячи рублей, если они подхватили инфекцию от пациента.