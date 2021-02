Томский дворник, разговаривавший на французском, оказался бомжом с зависимостью

Дворник из Томска стал звездой интернета после того, как процитировал журналистам строчки группы The Beatles и представился на французском. Но оказалось, что он нигде не работает, не имеет жилья и лечится от алкоголизма.

Сейчас он живет при евангельской церкви пятидесятников. Об этом рассказало издание «Подъем» со ссылкой на служителя храма.

«Он не работает, он на реабилитации от алкоголя в Церкви Прославления. Он бомж, ни телефона, ни документов. Живет при храме. Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско», — сообщил он.

Томские журналисты провели опрос среди местных жителей на тему любви. Самое яркое интервью получилось у человека, который собирал мусор. Он признался, что верит в любовь и всегда отмечает День влюбленных, несмотря на свой почетный возраст. Свою мысль дворник подкрепил строкой из песни The Beatles.

«„Can’t buy me love, everybody tells me so“, — „Битлз“ пели. Любовь не купишь», — ответил мужчина.

Дворник также признался, что в этом году проведет праздник за чтением книги Алана Уотса «Путь Дзен». В конце он представился на французском.