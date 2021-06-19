Томские власти выделили детям-футболистам в 3 раза меньше, чем нужно для поездки. Пришлось объявлять сбор

Родители юных футболистов из Томской области объявили сбор денег на поездку команды на соревнования. Власти выделили 180 тысяч рублей, но надо втрое больше. Об этом рассказала мама одного из игроков Марина Тюфякова.

«Так как времени осталось мало, поезд мы уже не рассматриваем, а билет на одного человека на самолет — 40 тысяч туда и обратно. А там же еще и семь дней проживания оплатить надо», — рассказала она изданию «Подъем».

Женщина пояснила, что в выходные родители начали сбор, пока пришло только три тысячи рублей. Она отметила, что родители своими силами тоже пытаются, но у многих просто нет такой возможности.

Команда футболистов из города Колпашева победила в областном турнире «Кожаный мяч» и вышла в финал общероссийского этапа. Он состоится в июле в Крыму. Но поездка пока под вопросом.

Прошлой осенью юные спортсмены из Подольска победили в первенстве Москвы по футболу среди команд 2013 года рождения. По итогам турнира лучшим игроком команды признали Клима Лукьянчикова. А лучшим игроком первенства среди игроков 2013 года рождения стал Артем Внучков.