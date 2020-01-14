    14 января 2020, 11:34

    Томские хирурги извлекли из желудка ребенка 31 магнитный шарик

    Артур Блянихов

    В Томске местные врачи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

    По данным информагентства, хирурги извлекли магнитные шарики с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Мальчик избежал серьезных травм кишечника и желудка благодаря своевременной помощи медиков.

    По мнению одного из врачей, магнитные игрушки для детей стоит запретить, а случай с прооперированным мальчиком лишнее тому подтверждение. Он рассказал, что желудок и кишечник ребенка выглядели так, будто их прострелили пулями.