Томские хирурги извлекли из желудка ребенка 31 магнитный шарик

По данным информагентства, хирурги извлекли магнитные шарики с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Мальчик избежал серьезных травм кишечника и желудка благодаря своевременной помощи медиков.

По мнению одного из врачей, магнитные игрушки для детей стоит запретить, а случай с прооперированным мальчиком лишнее тому подтверждение. Он рассказал, что желудок и кишечник ребенка выглядели так, будто их прострелили пулями.