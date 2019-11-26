Томича осудили за убийство супруги и ее друга

По данным информагентства, между мужчиной и его женой на протяжении долгого времени складывались напряженные отношения. Летом прошлого года женщина решила уйти от мужа и подала на развод. Попытки примириться ни к чему не привели. Как-то раз ночью томич пришел к дому, где проживала его жена и увидел ее с другим мужчиной.

«Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия», — цитирует правоохранителей «Утро.ру».

Мужчина признался, что не хотел убивать супругу, он попал в нее по неосторожности. Следующие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.