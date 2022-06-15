facebook_pixel
    15 июня 2022, 10:37

    Стал известен средний чек обеда на ПМЭФ

    Средний чек обеда на ПМЭФ составил 4500 рублей

    Екатерина Виславская

    Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовили для участников мероприятия меню из четырех видов кухонь. С рационом делегатов ознакомился «360».

    Стал известен средний чек обеда на ПМЭФ

    Гости могут выбрать между средиземноморской, паназиатской, вегетарианской и русской кухней. В меню есть гаспачо с крабом, том-ям с креветками и палтусом, рис с карри и овощами и другие блюда. Русская кухня представлена салатом с камчатским крабом и соусом «Аврора», зелеными щами с яйцом, телячьими щечками, пирожками с картофелем и грибами, мурманской треской с картофельным пюре и медовиком.

    Стал известен средний чек обеда на ПМЭФ | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Средний чек полного набора из салата, супа, второго блюда на выбор и десерта составит 4,5 тысячи рублей.

    Юбилейный, 25-й по счету форум пройдет в Петербурге в период с 15 по 18 июня. В нем примут участие представители 40 стран мира. Они обсудят перспективы развития экономики в условиях изменившегося мира. Ключевым событием форума станет выступление 17 июня Владимира Путина.