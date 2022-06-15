Стал известен средний чек обеда на ПМЭФ

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовили для участников мероприятия меню из четырех видов кухонь. С рационом делегатов ознакомился «360».

Гости могут выбрать между средиземноморской, паназиатской, вегетарианской и русской кухней. В меню есть гаспачо с крабом, том-ям с креветками и палтусом, рис с карри и овощами и другие блюда. Русская кухня представлена салатом с камчатским крабом и соусом «Аврора», зелеными щами с яйцом, телячьими щечками, пирожками с картофелем и грибами, мурманской треской с картофельным пюре и медовиком.

Источник фото: телеканал «360»

Средний чек полного набора из салата, супа, второго блюда на выбор и десерта составит 4,5 тысячи рублей.

Юбилейный, 25-й по счету форум пройдет в Петербурге в период с 15 по 18 июня. В нем примут участие представители 40 стран мира. Они обсудят перспективы развития экономики в условиях изменившегося мира. Ключевым событием форума станет выступление 17 июня Владимира Путина.