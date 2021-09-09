Толстой выступил за ликвидацию органов опеки

Органы опеки в России назвали «бюрократической машиной с ювенальной идеологией». Запросам общества они не отвечают, поэтому систему необходимо распустить — чтобы создать новую структуру.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого привела радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий заявил, что система опеки в России превратилась в «бюрократическую машину с ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-е годы в качестве западного карго-культа».

Существующая структура не отвечает запросам общества и не подлежит реформированию. Ее нужно ликвидировать и создать новую.

«Все усилия этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некого плана по изъятию детей из семьи», — сказал Толстой.

Сотрудники опеки, по словам вице-спикера Госдумы «получат деньги на компьютеры и новую мебель в своих офисах в зависимости от того, сколько детей отберут».