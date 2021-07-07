Толстой опроверг слова украинского депутата о принятии антироссийской резолюции

Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой обсудил с «Политикой Сегодня» слова украинского коллеги Никиты Потураева о том, что антироссийскую резолюцию поддержали все западные и «многие другие» страны.

«Это не резолюция, это заявление, потому что в гибридном формате резолюции не принимаются, а, как известно, формат был гибридный. Поэтому это просто их очередная антироссийская история», — объяснил Толстой.

Накануне российская делегация покинула заседание Парламентской Ассамблее ОБСЕ в знак протеста против включения в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии.

По мнению Толстого, этот шаг послужит хорошим уроком для европейских парламентариев, чтобы в дальнейшем они вели себя честно и не нарушали регламент.