«Толстая девочка» разделила американцев на два лагеря

Жительница Кентукки была возмущена, когда увидела домашнее задание своей дочери. В нем детям предлагали на картинке найти и обвести «толстую девочку». Женщина написала об этом пост в Facebook. Там она выразила недоумение, почему авторы не изобразили, например, двух щенков: одного побольше, другого поменьше.

Лорел Ли Льюис, так зовут возмущенную маму школьницы, написала, что из-за таких «заданий» дети могут переживать из-за своей комплекции. Она посетовала, что в СМИ и так «пропагандируется определенный образ женщины».

Пост разделил американцев на два лагеря: одни поддержали возмущенную мамочку, другие — наоборот, пишут, что не видят в этом ничего плохого. Более того, некоторые комментаторы считают, что такие картинки, возможно, помогут кому-то задуматься и измениться, что позволит сохранить здоровье. Тем более, что ожирение и болезни сердца — одна из основных причин смерти американцев.