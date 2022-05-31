Толпы родителей заступились за директора лицея в Екатеринбурге, которую могут уволить из-за ЛГБТ-танца детей

Глава Министерства образования Свердловской области потребовал уволить директора лицея № 12 в Екатеринбурге Любовь Кулеву из-за провокационного «ЛГБТ-танца» учеников. Совет отцов решил заступиться за директора и составить петицию в министерство. По данным очевидцев, уже собрано несколько сотен подписей.

Родители, педагоги и выпускники массово приходят к лицею, чтобы поддержать директора

Глава Совета отцов при лицее Сергей Старцев назвал Любовь Кулеву «хорошим человеком», организовавшим много полезных мероприятий, и заявил изданию E1.RU, что нужно «посмотреть вглубь вопроса»: были ли педагоги в курсе» пикантного направления ролика.

«Вопрос именно к тем, кто вообще организовывал данное мероприятие. <…> Среди отцов не было замечено никакой пропаганды в школе, течений и направлений, связанных с этой (ЛГБТ — прим. ред.) тематикой. К директору, я думаю, никаких вопросов вообще не должно быть», — считает Старцев.

Отец одного из учеников добавил, что Министерство образования «должно другими вещами заниматься», а не обращать внимание на подобные пародии.

«Ничего предосудительного ни один из этой параллели не усмотрел. Но почему-то люди, которые не имеют никакого отношения к нашему лицею, сделали выводы», — недоумевает мать школьника.

Еще одна мать ученика, пришедшая поддержать директора лицея, отметила, что «вырвать из контекста можно что угодно», а детей даже не спросили, как они относятся к происходящему.

Родители сходятся на том, что телеведущий Владимир Соловьев, внезапно раскритиковавший танец, должен извиниться перед директором лицея. Они также заявили, что на их сторону должен встать губернатор.

Поводом для скандала стало разлетевшееся в Сети видео, где подростки откровенно танцуют в розовых майках, а затем смело снимают их. В лицее подчеркнули, что это была пародия на шоу. Владимир Соловьев иронично высказался о «последнем звонке в стиле „Ельцин Центра“».