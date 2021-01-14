Толпа собралась на Ярославском вокзале из-за проблем с электричками

На ярославском направлении Московской железной дороги произошел сбой в работе электричек. Поезда уходят с большими опозданиями, сообщил корреспондент «360».

Сбой коснулся всех электричек, идущих с Ярославского вокзала в Монино, Александров и Фрязино. Электропоезда подолгу стоят на платформах в сторону области.

Пассажирам одной из электричек, остановившейся на 15 минут на платформе Ростокино, машинист объявил, что «дальше все поезда стоят».

На самом Ярославском вокзале из-за сбоя в работе электричек сегодня вечером собралась толпа людей.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили «360», что причиной задержек стали перебои с напряжением в электросетях. Железнодорожники «вводят в график» задержанные поезда на Ярославском направлении. Движение на участке Москва — Лосиноостровская уже восстановлено в штатном режиме.