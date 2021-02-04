Толпа подростков избила девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле толпа подростков жестоко избила сверстницу. Девушку пинали ногами и били по лицу.

В среду, 3 февраля, женщина в окно увидела, как во дворе толпа подростков, состоящая преимущественно из парней, избивала школьницу, сообщило Ura.ru. Ее сначала другая девушка била по лицу, затем повалила на землю и начала пинать ногами, к ней подключился рядом стоявший парень. После того как свидетельница пригрозила им полицией, они ушли, а к школьнице подошла другая девушка, которая во время избиения стояла рядом с толпой. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий во взаимодействии с органами полиции будут устанавливаться обстоятельства случившегося. Лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 116 УК РФ („Побои“) и 117 УК РФ („Истязание“)», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Издание ЕАН со ссылкой на информированный источник утверждает, что личности подростков установлены. Все они ученики ученики 6-8-х классов четырех разных школ города. Девочка — ученица 7-го класса из школы №61. У нее задержка психического развития (ЗПР).