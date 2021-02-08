Толпа пассажиров выдавила стекло в автобусе в Каменске-Уральском. Видео

Утром 8 февраля в Каменске-Уральском пассажиры выдавили стекло передней двери при попытке залезть в переполненный автобус. Водителю пришлось высадить всех и уехать.

Утро понедельника для пассажиров маршрута № 4 выдалось неудачным. Сначала им пришлось отстоять километровую очередь в автобус, затем пытаться влезть в переполненный транспорт. В итоге никто не смог уехать, так как при попытке залезть кто-то выдавил окно передней двери.

В социальных сетях люди жалуются на сократившееся количество транспорта в этом городе в Свердловской области.

«Почаще пустые автобусы гоняйте, особенно по утрам. Люди так-то на работу едут, а останавливается один из пяти где и происходит давка, не говоря уже о вашей защите от коронавируса для населения», — написал один из пользователей, обращаясь к администрации города.

Другой пользователь отметил, что стекло выдавили не пассажиры, а сам водитель. Когда он пытался закрыть дверь, ее заклинило.

Ранее родители российских дошкольников пожаловались на небезопасные автобусы для детей. В них отсутствуют специальные крепления для детей до шести лет.