Толпа людей пришла на распродажу в Дзержинске во время пандемии. Полиция начала проверку

В гипермаркете «Карусель» в Дзержинске (Нижегородская область) решили устроить распродажу перед закрытием. Люди ринулись в магазин, невзирая на режим ограничений. Собралась толпа. Полиция проверит все обстоятельства инцидента.

«По данному инциденту УМВД по городу Дзержинску проводятся проверочные мероприятия. Они на место выезжали. Этот торговый центр уже закрылся», — сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе управления МВД по региону.

Гипермаркет продолжал работать во время пандемии, потому что в нем продавались товары первой необходимости. 31 мая его решили закрыть.

В этом помещении должен появиться другой магазин. Руководство «Карусели» решило перед закрытием избавиться от товара и организовало распродажу. Низкие цены привлекли массу людей, которые собрались в большую толпу на фоне пандемии коронавируса.

Нижегородская область пока живет в режиме ограничений из-за разгула 2019-nCoV. Жителям запрещено собираться в таком количестве.