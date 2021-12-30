Толоконникова, Шендерович и еще 6 человек пополнили список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов еще восемь человек, в их числе писатель Виктор Шендерович и активистка Надежда Толоконникова. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В реестр иноагентов также включили Веронику Никульшину, которая, как и Толоконникова, является участницей Pussy Riot. Кроме того, список пополнили галерист Марат Гельман, основатель и главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова, журналисты признанного в России СМИ-иноагентом «Радио Свобода» Елена Владыкина и Иван Беляев, гендиректор ярославского киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

В Минюсте отметили, что основанием для такого решения послужили документы, поступившие в ведомство от уполномоченных органов власти. Согласно этим сведениям, все новоиспеченные иноагенты «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц» и получают «иностранное финансирование».

Всего в реестре теперь 111 иноагентов, включая как физические, так и юридические лица.

Накануне Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», признанного в РФ иностранным агентом. Ранее Верховный суд также постановил ликвидировать международное общество «Мемориал», также признанное иноагентом.