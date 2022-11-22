Общество 22 ноября 2022, 07:54 «Только здесь погавкаете?». Чиновница во Владимирской области сравнила участников публичных слушаний с собаками Председателю комитета в Суздале Фоминой объявили выговор за сравнение жителей с собаками РИА «Новости»

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Председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздаля Светлана Фомина сравнила местных жителей с собаками и получила за это выговор. Глава Суздальского района Владимирской области Алексей Сараев в своем Telegram-канале посоветовал ей сдерживать эмоции.

«Единодушно посчитали высказывание <…> недопустимым», — рассказал он об итогах комиссии по поведению служащих.

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Алексей Сараев заявил, что чиновники должны сдерживать эмоции, какой бы сложной ни была ситуация. Председателю комитета вынесли выговор.

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В администрации прошли публичные слушания по изменениям в генплан Боголюбовского сельского поселения. Власти решили построить у поселка Сокол кладбище, но жители эту идею не одобрили — слишком близко к домам. По информации Ura.ru, во время спора Светлана Фомина спросила, где еще они хотят «погавкать».

«Или вы только здесь погавкаете?», — сказала она.

Исполняющая обязанности главы Суздальского района Татьяна Срибная заявила, что чиновницу наказали, исходя из условий и обстоятельств, в которых прошли слушания.