В пятницу, 11 октября, после продолжительной болезни скончался знаменитый советский космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос и смог выжить там, несмотря на серьезную опасность. Позже про его подвиг сняли фильм «Время первых» — роль молодого Леонова в нем исполнил актер Евгений Миронов. «360» удалось с ним пообщаться.

«Мне очень импонировало, что это безумно творческий человек. К любой задаче он подходил не просто с серьезностью, а с какой-то моцартовской легкостью. Он творчески относился к жизни и с такой авантюрной легкостью отнесся к тому, что мы будем снимать фильм», — отметил актер.

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Евгений Миронов рассказал, что познакомился с Алексеем Леоновым еще до съемок фильма.

«Я очень горд тем, что мы не просто с ним познакомились, но и подружились. Для меня это очень важное открытие в жизни — этот человек. Это очень большая личность. Я понимаю, что только такие люди могут совершать подвиги, причем не только в космосе, но и на Земле», — сказал он во время беседы с «360».

Актер подчеркнул, что Леонов был очень открытым, свободным и прямым человеком. Он всегда говорил правду в глаза, что наверняка не нравилось многим людям.

«Но он не просто говорил, он совершал поступки, помогал огромному количеству своих коллег. Особенно семьям тех коллег, которые уже ушли из жизни», — отметил Миронов.

По словам актера, Леонов «был неравнодушный к стране человек». Его волновало развитие России. Космонавт всегда очень сильно переживал и «говорил открыто, если его что-то беспокоило». Он также пытался самостоятельно внести свой вклад в развитие родной страны — у Леонова был фонд, который «много чем занимался».

«Я очень скорблю, потому что я потерял близкого человека», — заключил Миронов.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет. Его похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.