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    10 февраля 2021, 21:42

    Опрос: большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина

    Кирилл Фролов

    Александр Пушкин — единственный поэт, произведения которого может узнать абсолютное большинство россиян. Это следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного ко дню памяти литератора 10 февраля.

    Опрос: большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина

    Прослушав четверостишия российских классиков, большинство опрошенных смогли верно указать лишь авторство Александра Сергеевича.

    Автора отрывка «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты» правильно назвали 89% респондентов. Молодежь 18-24 лет давала верные ответы немного реже (83%).

    О том, что строки «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно» написал Маяковский, заявили 13%, а 76% затруднились с ответом.

    Только 10% узнали четверостишие «Сжала руки под темной вуалью…» и назвали Анну Ахматову его автором.

    То, что стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» написал Александр Блок, правильно определили 28%.

    Булата Окуджаву указали автором строк «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание. Ты — и радость моя, и моя беда» 22% россиян.

    На просьбу перечислить любимые произведения Пушкина большинство опрошенных называли «Евгения Онегина» (40%), «Руслана и Людмилу» (32%), «Капитанскую дочку» (22%) и «Сказку о царе Салтане» (21%).