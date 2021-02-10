Опрос: большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина

Александр Пушкин — единственный поэт, произведения которого может узнать абсолютное большинство россиян. Это следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного ко дню памяти литератора 10 февраля.

Прослушав четверостишия российских классиков, большинство опрошенных смогли верно указать лишь авторство Александра Сергеевича.

Автора отрывка «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты» правильно назвали 89% респондентов. Молодежь 18-24 лет давала верные ответы немного реже (83%).

О том, что строки «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно» написал Маяковский, заявили 13%, а 76% затруднились с ответом.

Только 10% узнали четверостишие «Сжала руки под темной вуалью…» и назвали Анну Ахматову его автором.

То, что стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» написал Александр Блок, правильно определили 28%.

Булата Окуджаву указали автором строк «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание. Ты — и радость моя, и моя беда» 22% россиян.

На просьбу перечислить любимые произведения Пушкина большинство опрошенных называли «Евгения Онегина» (40%), «Руслана и Людмилу» (32%), «Капитанскую дочку» (22%) и «Сказку о царе Салтане» (21%).