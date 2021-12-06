Риелтор объяснил, чем обернется для ЦИАН запрет сдавать квартиры «только славянам»

Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать квартиры «только славянам». Такое решение обернется проблемами для пользователей сервиса, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Если ЦИАН такое написал, хорошо, риелторы не будут данные о национальности писать. Но это не означает, что у этих людей появится прямо сейчас возможность снимать. Я вас уверяю, будет та же самая проблема», — сказал Барсуков «Газете.ru».

Он пояснил, что пользователи начнут узнавать информацию о требованиях по телефону. В итоге это приведет к тому, что люди перестанут пользоваться сайтом ЦИАН, отдавая предпочтение базам с полными сведениями.

«Я не знаю, чем в компании руководствуются, но то, что они ухудшили ситуацию для собственных пользователей, — это факт. Сами потребители ЦИАН будут страдать», — заключил эксперт.

Ранее ЦИАН ввел новые правила размещения объявлений об аренде жилья. С 1 декабря публикации не должны содержать ограничения, связанные со цветом кожи, религией, национальностью и гражданством человека.