Общество 27 июля 2023, 19:52 СМИ: Чечня перестали выдавать загранпаспорта людям младше 30 лет «Подъем»: в Чечне перестали выдавать загранпаспорта людям младше 30 лет Pxhere

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Людям моложе 30 лет перестали выдавать загранпаспорта в Чечне. Причина – «возможное ущемление интересов Российской Федерации», написал Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, для того, чтобы получить документ, необходимо прийти в отделение в сопровождении родителей или других старших родственников. Они становятся своеобразными «поручителями».

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В обращении отмечено, что родственники должны подтвердить, что цели поездки за границу человека, получающего паспорт, не противоречат интересам России. Как отметил «Подъем», сначала загранпаспорт преимущественно не могли получить женщины, а сейчас и мужчины.

Ранее Госдума расширила основания для признания российских загранпаспортов недействительными: в случает его утери, непригодности, прекращения гражданства. Еще одной причиной станет невозврат документа после служебной командировки.