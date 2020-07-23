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    23 июля 2020, 08:38

    Только полный бак. В РФ утвердили ГОСТ, который не позволит АЗС обманывать клиентов

    Андрей Иванов

    Российских автомобилистов обезопасят от недолива бензина на заправках. Росстандарт утвердил новый раздаточный стандарт для АЗС. Колонки необходимо будет оснастить специальным ПО для защиты от взлома. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова.
    Только полный бак. В РФ утвердили ГОСТ, который не позволит АЗС обманывать клиентов

    Новый ГОСТ предусматривает специальную конструкцию, которая не позволит заменить какие-либо элементы в колонке или установить дополнительное оборудование, не предусмотренное производителем.

    По словам Кулешова соблюдение ГОСТа в России — это дело добровольное, поэтому пока автозаправочные станции со старым оборудованием продолжат свою работу. Если новый стандарт закрепят в соответствующем нормативно-правовом акте, то тогда торговцы топливом будут обязаны его соблюдать по закону. Сейчас в России действует ГОСТ, который приняли еще в 1989 году.

    Минпромторг России в ноябре 2019 года сообщил, что по результатам проверок бензин и солярку не доливали на каждой пятой российской АЗС. Для снижения количества случаев обмана на заправках разработали специальный законопроект, который предполагает оборотные штрафы за недолив.

    Новости SMI.FM