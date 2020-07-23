Только полный бак. В РФ утвердили ГОСТ, который не позволит АЗС обманывать клиентов

Новый ГОСТ предусматривает специальную конструкцию, которая не позволит заменить какие-либо элементы в колонке или установить дополнительное оборудование, не предусмотренное производителем.

По словам Кулешова соблюдение ГОСТа в России — это дело добровольное, поэтому пока автозаправочные станции со старым оборудованием продолжат свою работу. Если новый стандарт закрепят в соответствующем нормативно-правовом акте, то тогда торговцы топливом будут обязаны его соблюдать по закону. Сейчас в России действует ГОСТ, который приняли еще в 1989 году.

Минпромторг России в ноябре 2019 года сообщил, что по результатам проверок бензин и солярку не доливали на каждой пятой российской АЗС. Для снижения количества случаев обмана на заправках разработали специальный законопроект, который предполагает оборотные штрафы за недолив.