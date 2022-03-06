«Некоторые взяли с собой только паспорт». Депутат Госдумы и волонтеры передали гумпомощь беженцам в «Осташево»

Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе навестили семьи беженцев в пункте временного размещения «Осташево».

На нужды размещенных в детском лагере семей передали «газель» гуманитарной помощи, в том числе детские игрушки, настольные игры и 30 килограммов фруктов.

Для детей организованы интерактивные мастер-классы, конкурсы, работают специалисты по аквагриму. По мнению волонтеров, подобные активности помогают детям легче перенести период эвакуации.

«Размещенные здесь люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Вы видите, что большинство здесь — это женщины с детьми. Беженцы начали приезжать на территорию России неделю назад, сегодня в разных регионах их больше 140 тысяч, пункт временного размещения в том числе был организован здесь, в Московской области», — сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соорганизатор проекта #МыВместе.

Источник фото: телеканал «360»

Он объяснил, что волонтерское движение отреагировало уже в первый же день, так как поняло необходимостью помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям.

Депутат рассказал, что с детьми занимаются волонтеры культуры: организовывают мастер классы, рисуют, играют, танцуют, чтобы дети не плакали, создают атмосферу уюта и праздника.

«Сейчас мы пойдем разгружать гуманитарную помощь, которая сюда приехала из Московской области. Гуманитарную помощь собирают во всех городах — белье, продукты долгого хранения, одежду. Некоторые люди взяли с собой только паспорт, забыли детские вещи, лекарства, местные власти вместе с волонтерами помогают эти потребности закрыть. Мы уже собрали больше 800 тонн по стране, помощь идет в том числе сюда, в Московскую область и другие регионы», — добавил Метелев.

В пункте временного размещения в Московской области сейчас порядка 40 волонтеров, среди них студенты подмосковных колледжей, вузов, сотрудники учреждений культуры, которые помогают детям не потеряться в школьной программе, если они знают меньше, чем их сверстники.

Метелев выразил благодарность волонтерам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на личные проблемы.

«Спасибо всему волонтерскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят свое время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота и общение, это чувствуется», — заключил депутат.