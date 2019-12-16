«Только обозначила длину». Учительница из Волгограда объяснила, зачем остригла челку школьнику

Учительница из Волгоградской области Гульнара Мутаева стала участницей большого скандала из-за отстриженных волос ученика. Появилась версия, что она это сделала из-за неприязни к ребенку. Однако в разговоре с «360» преподаватель заявила, что лишь немного тронула челку мальчика, прическу ему испортил кто-то другой.

«Я не снимаю с себя ответственности, но от лица я отрезала три-четыре волосинки и этим обозначила длину. Волосы были очень длинные: от виска три сантиметра, волосы ниспадали на глаза. Тем более у него большие проблемы со зрением. Я сама себя ругаю, что приняла такие меры», — заявила Мутаева «360».

По ее словам, сам мальчик нормально отреагировал на произошедшее. Он не стал расстраиваться или плакать, а в нормальном состоянии пошел на урок английского. Учительница добавила, что ведущая иностранный язык коллега видела мальчика с нормальной, нестриженой челкой. Урок английского закончился в 13:30, а в 14:00 школьника уже кто-то серьезно обкорнал.

От личной неприязни до обрезания челки. Учителя вод Волгоградом отстранили за стрижку восьмикласснику Подробнее

Преподавательница русского языка заявила, что может подтвердить свои слова и вещественными доказательствами. Остриженные ей волосы лежали в урне в классе. После случившегося скандала она показала их руководству школы.

«Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный», — говорит Гульнара Мутаева.

Она рассказала, что мальчик живет в проблемной семье. Его мама, по словам учительницы, никогда не интересовалась жизнью своего ребенка.

«Не реагировала на замечания, была агрессивной, всегда принимала сторону ребенка. На родительских собраниях вообще не появлялись. Не знаю, какова роль матери в этой семье. Совершенно равнодушная к ребенку», — отметила собеседница «360».

В свою очередь, родители мальчика написали заявление, в котором заявили, что не имеют претензии к Мутаевой.

Скандал произошел в школе № 2 в городе Палласовка (Волгоградская область). Ранее появилась информация о том, что Гульнара Мутаева насильно отстригла челку восьмикласснику якобы из-за неприязни к нему. Директор школы Лидия Авдощенко сообщила, что учительницу отстранили от работы для проведения служебной проверки. Между тем директор охарактеризовала Мутаеву как настоящего профессионала.