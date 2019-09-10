«Только на бога надеемся». Родители Протасовицкого заподозрили суд в умышленном затягивании дела

Клинцовский городской суд в Брянской области отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении друга футболистов Кокорина и Мамаева Александра Протасовицкого. Слушание перенесли на две недели. Его родители возмущены. Они рассказали «360», что дело могли перенести не просто так.

«Мы делали запрос одинаково, что те ребята (Кокорин и Мамаев — прим. ред.), что мы. Их они уже рассмотрели, у них уже все прошло, а наши запросы не дошли. Вы не думаете, что это умышленное затягивание дела?» — возмутилась после суда мать футболиста Татьяна Протасовицкая.

По словам женщины, она готова на все, лишь бы добиться правды. Сейчас же, по ее мнению, процесс затягивают умышленно.

«Я положу свое последнее здоровье, но я добьюсь правды. Письма наши еще год могут рассматривать, и что, мы еще здесь будем год ждать? Может, я не понимаю чего-то. Но я согласна с судьей, что он должен поступать по закону, как и все остальные. Мы все должны жить по закону. А мои слезы всегда отольются. А так я только на бога надеюсь», — добавила Протасовицкая.

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Сам Александр заявил в суде, что ходатайство нужно рассматривать безотлагательно. Однако адвокат объяснил, что решение суда, принятое без участия потерпевших, может быть оспорено. Потерпевшие же надлежащим образом о дате сегодняшнего заседания оповещены не были, добавил судья. В итоге суд отложил разбирательство до 24 сентября.