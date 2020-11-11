Только двух волков нашли в тамбовских лесах в 2020 году

Тамбовская область может остаться без одного из своих главных символов. Волки в регионе практически исчезли. В тамбовских лесах насчитали всего двух хищников.

В 2020 году специалисты зарегистрировали двух волков в Пичаевском и Моршанском районах, рассказал ТАСС начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.

«В прошлом году их было четыре, а, к примеру в 2007-м, мы фиксировали десять голов», — сказал он.

Соколов пояснил, что зверей учитывают по следам, используя специальные расчеты и принимая во внимание маршрут животного. Процесс чиновник назвал непростым, а результат — относительным.

«Лес не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам», — подчеркнул Соколов.

В годы Великой Отечественной войны, напомнил он, в тамбовские леса перекочевали сотни животных из других регионов. В тот период поголовье волков в регионе было довольно большим. При этом голодные хищники не боялись людей и почти вплотную подходили к их жилищам.

За каждого отстрелянного волка в 80-е годы выплачивали вознаграждение. Но численность животных, заметил Соколов, сократилась не только из-за этого — на ее уменьшение повлияла нехватка корма. Домашний скот сейчас не держат на пастбищах.

В управлении заметили, что запрета на добычу волка в регионе по-прежнему нет, а фактическая численность хищников несколько выше. Животные мигрируют из соседних областей — Рязанской и Пензенской.

«За последние пять лет у нас в регионе не было отстреляно ни одного волка», — сообщил Соколов.

Один из главных символов области — тамбовский волк — зарегистрирован как товарный знак для многих образцов местной продукции. Принято считать, что само словосочетание стало известно после фильма «Дело Румянцева» (1950 год). Выражение «тамбовский волк тебе товарищ», сказанное одним из героев ленты, стало крылатым.