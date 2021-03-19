Только 8% компаний в России выразили готовность брать подростков на работу

Работодатели чаще всего предлагают несовершеннолетним стажировку или сезонную занятость. Лишь 8% российских компаний готовы сотрудничать с подростками на постоянной основе. Такие результаты показало свежее исследование, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Исследование провели сервис по поиску работы HeadHunter и компании «АРТ Личность». Согласно результатам, чаще всего несовершеннолетним соискателям предлагают вакансии курьера, оператора на телефон, промоутера, помощника, специалиста по обработке информации, расклейщика или административного персонала.

Причина заключается в том, что такую работу можно совмещать с учебой. К тому же молодые люди на подобных должностях несут минимальную ответственность. Однако часть опрошенных заявили, что готовы взять подростка на более серьезные позиции. Например, на SMM-менеджера (10%) или разработчика (14%).

Более половины работодателей ответили, что в их компании есть места для сотрудников от 14 до 17 лет. С 2017 года доля таким организаций выросла больше чем в два раза. Каждый десятый респондент признался, что готов начать сотрудничать с молодыми людьми. Еще 42% ответили, что считают важным для подростков сосредоточиться на учебе.

Сами несовершеннолетние заявили, что для них при поиске работы важнее всего комфортные условия труда (73%), материальная выгода (57%), а также самостоятельность (38%) и творчество в работе (38%). Почти каждый пятый опрошенный россиянин от 14 до 17 лет заявил, что хотел работать в сфере развлечения и массмедиа или в сфере искусства. Популярностью пользуются маркетинг, реклама, PR, IT-сфера.