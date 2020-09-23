Только 5% россиян задумались о путешествии на Новый год
Как показало исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий, которое оказалось в распоряжении RT, еще 15% ничего покупали, но рассматривают поездку. Сейчас они присматриваются к ценам. При этом 54% россиян собираются остаться дома в новогодние праздники, а 26% не определились с планами.
Те, кто хочет уехать на Новый год, рассматривают такие варианты, как рейсы Москва — Сочи, Москва —Минеральные Воды, Москва — Симферополь. Также люди интересуются билетами во Владивосток и Красноярск.
Такие результаты показал опрос 2200 тысяч человек.
Ранее стало известно, куда можно недорого слетать в октябре. Дешевле всего будет отправиться из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. Среди других направлений — Уфа, Казань, Чебоксары.