Только 5% россиян задумались о путешествии на Новый год

Новый год не за горами. Обычно у россиян много вариантов, как провести праздники. Часть людей уезжают в теплые страны. Однако в 2020-м из-за пандемии в обществе другие настроения. Лишь 5% готовы отправиться в путешествие, если позволит ситуация с коронавирусом.

Как показало исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий, которое оказалось в распоряжении RT, еще 15% ничего покупали, но рассматривают поездку. Сейчас они присматриваются к ценам. При этом 54% россиян собираются остаться дома в новогодние праздники, а 26% не определились с планами.

Те, кто хочет уехать на Новый год, рассматривают такие варианты, как рейсы Москва — Сочи, Москва —Минеральные Воды, Москва — Симферополь. Также люди интересуются билетами во Владивосток и Красноярск.

Такие результаты показал опрос 2200 тысяч человек.

Ранее стало известно, куда можно недорого слетать в октябре. Дешевле всего будет отправиться из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. Среди других направлений — Уфа, Казань, Чебоксары.