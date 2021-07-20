Только каждый шестой россиянин с ипотекой знает о том, что при получении жилищного займа может оформить два налоговых вычета. Первый — от стоимости покупки квартиры, а второй — от процентов по долгу.

Об этом сказано в исследовании Райффайзенбанка, сообщила газета «Известия».

Большинство опрошенных (72%) уверены, что при приобретении жилья в ипотеку могут претендовать на одну такую выплату, затруднились ответить на такой вопрос 8% респондентов. О том, что положено три вычета предположили 2%, а 1% думали, что не положено ни одного. Из данных опроса следует, что только 17% заемщиков знают о возможности получения двух налоговых вычетов за покупку квартиры в ипотеку.

При этом больше половины респондентов указали, что осведомлены о праве их супругов также оформить налоговый вычет на покупку квартиры в кредит, затруднились с ответом на этот вопрос 16%.

Как рассказали изданию в крупнейших банках, они информируют клиентов о возможности получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку. Также в банках предлагают услуги по подготовке документов и их подаче от имени человека.

По состоянию на 1 января 2021 года налоговые вычеты предоставлены 4,95 миллиона россиян на 1,86 миллиарда рублей, сообщили в ФНС. В прошлом году, по данным Центробанка, россияне взяли рекордное количество ипотечных займов на 4,3 триллиона рублей. За пять месяцев текущего года объем выдач достиг 2,7 триллиона.

Недополученные россиянами средства, по оценкам экспертов, исчисляются десятками миллиардов рублей.

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