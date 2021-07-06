Только 10% россиян оказались готовы бросить работу из-за вакцинации от коронавируса

Лишь 10% россиян согласились бы скорее уволиться, чем делать обязательную прививку от коронавируса. Особенно категорично настроены в этом вопросе сотрудники в возрасте до 24 лет.

Исследование об отношении к вакцинации провел сервис Зарплата.ру. Большинство из отказывающихся от прививки респондентов заявили, что боятся ее из-за последствий для здоровья. Некоторые из них признались, что не верят в ее эффективность, сообщило РИА «Новости».

Несмотря на недоверие к препарату, уволиться из-за отказа от вакцинации готов только каждый десятый опрошенный. Еще 32% участников исследования сообщили, что не планируют делать вакцину.

Менее 15% респондентов заявили, что не хотят делать прививку, потому что после вакцинации все равно можно заболеть. Для 9% причиной для отказа стал слишком короткий срок действия препарата, 7% заявили, что им не нравится принуждение, а 2% участников опроса заявили, что им не страшно переболеть коронавирусом. У 11% респондентов имеются антитела, а о ревакцинации они, вероятно, пока не думали.

Самыми категоричными оказались опрошенные в возрасте до 24 лет. Эта категория сотрудников намерена менять работу, если их будут заставлять прививаться.

В России из-за резкого роста случаев коронавируса в ряде регионов была введена обязательная вакцинация от коронавируса. Прививку должны сделать сотрудники, работающие в сфере общепита, транспорта, услуг и ряде других.