«Тольяттинский потрошитель» сознался в убийстве пенсионерки 17 лет назад

Олег Рыльков, прозванный тольяттинским потрошителем, признался еще в одном убийстве. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Маньяк и педофил рассказал, что 1 мая 1994 года в доме на улице Садовой в Самаре он задушил 83-летнюю Александру Клементьеву. Пенсионерка не дожила до своего дня рождения девять дней. Убийство оставалось не раскрытым в течение 17 лет.

«По предварительной версии, он мог сделать это с целью наживы», — отметил источник.

Рыльков описал, как стояли предметы и мебель в доме. Также он упомянул способ нанесения травм и удушения. Теперь следователям предстоит проверить эти данные и установить обстоятельства произошедшего. Маньяк дал признания в присутствии адвоката.

Пенсионерку задушили подручными средствами. Подозреваемых тогда не нашли. Спустя время расследование и вовсе приостановили. Про Рылькова тогда никто не знал, хотя он уже тогда убивал людей.

Рыльков отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Тольяттинского потрошителя признали виновным в 64 преступлениях, среди которых 37 сексуальных. Маньяк получил прозвище за любовь вырезать у своих жертв органы и забирать их с собой. Преступника задержали летом 1997 года, а в 1999-м приговорили к смертной казни. Однако тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ о помиловании.

Ранее Рыльков сознался в убийстве двух девочек. В августе 1994 года он обманом заманил в лес 16-летнюю девушку, где изнасиловал и убил ее. А в июне 1997-го педофил надругался над восьмилетней школьницей и лишил ее жизни.