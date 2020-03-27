Токсиколог пояснил, как сделать антисептик дома

По словам Водовозова, с бактериями и вирусами хорошо борется смесь этилового или изопропилового спирта, глицерина и перекиси водорода.

«Такой антисептик может быть на основании двух спиртов — этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать крайне не рекомендуется. Должно быть, как минимум, 65-70% объема спирта. Кроме того, берется обычный глицерин и 3%-ная перекись водорода. Важно, что не 33%-ная, которая промышленная и используется, например, при обработке бассейнов. Это обычные вещества, которые есть в строительных магазинах, в химических магазинах, в том числе бытовой химии, либо в интернет-магазинах», — пояснил токсиколог.

Врач напомнил, что каждый вид спирта имеет определенные ограничение. Однако есть один общий запрет: вещество не должно попадать на слизистые оболочки.

«Санитайзером на этиловом спирте лучше не обрабатывать телефоны, клавиатуры и прочие устройства. Санитайзер на изопропиловом спирте более универсальный. После использования антисептика руки в рот желательно не брать. Эта смесь не должна попадать внутрь человека, она предназначена исключительно для наружного потребления», — отметил Водовозов.