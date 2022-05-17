Токсиколог Кутушов рассказал, почему опасно покупать раннюю клубнику

Раннюю майскую клубнику лучше не покупать и подождать до июня, поскольку она может быть обработана вредной химией, рассказал «Аргументам и фактам» доктор медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Ранняя клубника, как правило, доставляется из-за рубежа. Она вырастает примерно за неделю, если ее опрыскивать нужной химией. Что касается стандартно здоровой и безопасной клубники, выросшей в природных условиях, то она созревает примерно 1,5 месяца», — объяснил врач.

Раннюю клубнику могут обрабатывать нитратами и пестицидами, которые приводят к отравлению. Покупать клубнику лучше позже — хотя бы в начале июня, пояснило РИА ФАН.