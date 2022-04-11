Токсиколог Кутушов рассказал о смертельной опасности плесени на продуктах

Продукты, на которых появилось хотя бы немного плесени, к употреблению уже непригодны, даже если срезать испорченную часть. Об этом в разговоре с изданием «Доктор Питер» предупредил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

«Считается, что наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. В них, как правило, развиваются самые токсичные виды грибов. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, также считаются очень опасными», — сказал специалист.

Наиболее опасным считается желтый и черный грибок, который появляется на сыре, мясе, хлебе и орехах, написала «Газета.ru». Такая плесень может вызвать тяжелейшие поражения легких, токсическое отравление с последствиями вплоть до летального исхода.

Врач подчеркнул, что если на продукте появилось хотя бы немного плесени, его нужно выбрасывать целиком.