Общество 07 декабря 2023, 13:09 Токсиколог Кутушов: искусственные елки могут спровоцировать приступы аллергии

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Для изготовления искусственных елок часто используются вредные материалы, которые могут вызвать приступы аллергии или астмы. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в процессе производства могут использоваться токсичные компоненты, такие как хлор и фталаты, при нагревании или износе они выделяются и попадают в окружающую среду.

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Подобные вещества вызывают раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Кроме того, у некоторых аллергиков появляется ответ на искусственные красители, пластик и формальдегид, отметил врач.