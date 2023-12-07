07 декабря 2023, 13:09
Токсиколог Кутушов: искусственные елки могут спровоцировать приступы аллергии
Для изготовления искусственных елок часто используются вредные материалы, которые могут вызвать приступы аллергии или астмы. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, в процессе производства могут использоваться токсичные компоненты, такие как хлор и фталаты, при нагревании или износе они выделяются и попадают в окружающую среду.
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Подобные вещества вызывают раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Кроме того, у некоторых аллергиков появляется ответ на искусственные красители, пластик и формальдегид, отметил врач.
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