05 мая 2023, 13:20
Токсиколог Эдигер рассказал, как сильно бытовая химия влияет на здоровье
Токсиколог Эдигер: современная бытовая химия бывает невероятно опасна
Специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер в разговоре с «ФедералПресс» заявил, что компоненты, содержащиеся в современной бытовой химии, невероятно опасны для здоровья. Речь идет о трихлорэтилене, который, по словам американских ученых, способен вызывать болезнь Паркинсона.
«Трихлорэтилен — чрезвычайно ядовитая вещь, поэтому современная бытовая химия бывает невероятно опасна. Но и любая металлическая ложка, с помощью которой мы питаемся, токсична, потому что это ионы тяжелых металлов», — сообщил эксперт.
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При этом он добавил, что даже водопроводная вода является токсичной, поскольку проходит все стадии обеззараживания. При использовании бытовой химии необходимо максимально точно смывать ее с поверхностей, чтобы в организм не проникли детергенты — поверхностно активные вещества, снимающие жир.
Соблюдая правила безопасности пользования бытовой химией, вред для человека будет минимальным, резюмировал Эдигер.
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