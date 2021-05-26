Россиянам назвали токсичный предмет интерьера

Летом, в попытках защититься от жары и яркого солнца, нужно помнить, что занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, которая не пропускает свет, при сильном нагревании могут выделять токсичные вещества.

«Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — сказал в беседе с радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

Летом, особенно в период с 11 до 12 часов дня, когда солнце наиболее активно, посоветовал Рукавицын держать такие занавеси раздвинутыми, чтобы ткани не раскалялись. Или же можно воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут. Они крепятся на окно, и в случае необходимости их можно свернуть.

Рукавицын порекомендовал после пробуждения открывать такие шторы и потом какое-то время не закрывать их. Таким образом они не будут нагреваться и вреда от выделения газов из этих штор не будет, пояснил он.