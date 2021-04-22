Токийский автосалон отменили второй год подряд из-за коронавируса

Второй год подряд организаторы Tokyo Motor Show отменяют проведение автосалона из-за коронавируса. Международная выставка автомобилей должна была пройти осенью.

«И в этот раз мы приняли решение не проводить Tokyo Motor Show в реальном формате, — сообщил глава Японской ассоциации автомобильных производителей Акио Тоеда.

По словам Тоеда, автосалон сотрудничает со многими мировыми автопроизводителями, которые хотели бы, чтобы зрители познакомились в новинками индустрии в реальном времени. Но второй год подряд в планы вмешивается пандемия коронавируса. Тоеда отметил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 в стране, они не смогут обеспечить безопасность участникам.

Последний раз автосалон проводили в 2019 году, тогда он собрал около 1,3 миллиона зрителей.

Впервые Tokyo Motor Show состоялось в 1959 году. Токийский автосалон является домом новых разработок основных трех производителей в Азии: Honda, Nissan и Toyota.