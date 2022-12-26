Общество 26 декабря 2022, 16:24 Токаев заявил о высокой значимости русского языка в СНГ Президент Токаев заявил о неприемлемости подвергать сомнению роль русского языка в СНГ Пресс-служба Кремля

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Роль русского языка в СНГ не может быть подвергнута какому-либо сомнению. Об этом на неформальном саммите глав стран Содружества в Санкт-Петербурге заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, написал ТАСС.

«Важное значение имеет гуманитарно-культурное сотрудничество, в том числе укрепление языкового пространства. Роль русского языка в СНГ не может подвергаться какому-либо сомнению», — сказал он.

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Неформальный саммит глав СНГ проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря. На ней лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят направления дальнейшего сотрудничества.

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В ноябре Токаев посещал Москву, это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на посту президента. Он провел рабочую встречу с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Казахстан остается важным союзником и партнером России, а визит Токаева в Москву лишний раз подтвердил близость обеих стран.