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    07 января 2022, 09:18

    Токаев заявил, что в Казахстане невозможно отпраздновать Рождество

    Президент Казахстана Токаев: Верующие не смогут отпраздновать Рождество

    Максим Зинкин

    Ситуация с протестными митингами в Казахстане не позволяет верующим православным жителям отпраздновать праздник Рождества. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, его слова привел ТАСС.

    Токаев заявил, что в Казахстане невозможно отпраздновать Рождество

    «К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать Рождество, согласно всем традициям», — заявил президент.

    Он отметил, что православие является важной частью культуры страны. Отметим, что во всем Казахстане введен режим чрезвычайной ситуации, силовые ведомства проводят антитеррористические операции.

    Telegram-канал Sputnik сообщил, что из-за введенного комендантского часа в Алма-Ате рождественские богослужения прошли в 10 часов утра без прихожан.

    Последние дни в ряде городов Казахстана идут митинги, в ходе которых совершались погромы администраций и магазинов.