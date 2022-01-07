Токаев заявил, что в Казахстане невозможно отпраздновать Рождество

Ситуация с протестными митингами в Казахстане не позволяет верующим православным жителям отпраздновать праздник Рождества. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, его слова привел ТАСС.

«К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать Рождество, согласно всем традициям», — заявил президент.

Он отметил, что православие является важной частью культуры страны. Отметим, что во всем Казахстане введен режим чрезвычайной ситуации, силовые ведомства проводят антитеррористические операции.

Telegram-канал Sputnik сообщил, что из-за введенного комендантского часа в Алма-Ате рождественские богослужения прошли в 10 часов утра без прихожан.

Последние дни в ряде городов Казахстана идут митинги, в ходе которых совершались погромы администраций и магазинов.