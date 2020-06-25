Токаев объяснил, чем может обернуться ущемление русского языка на примере Украины

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев призвал противников русского языка не отказываться от него. Такое решение Украины привело к разногласиям внутри страны. Свое мнение о дерусификации Токаев озвучил газете «Ana tili».

По мнению Токаева, Казахстан — многонациональная страна, поэтому отказ от русского языка приведет к нарушению стабильности как вне, так и внутри республики. Принуждение жителей к использованию государственного языка вызовет волну негативных реакций и «спровоцирует дестабилизацию межнациональных отношений», сообщил телеканал «Царьград».

После отказа от русского языка на Украине националисты устроили травлю педагогам русскоязычного лицея во Львове.