Общество 04 июля 2023, 11:04 Ток-шоу «100 вопросов взрослому» пройдет в Москве на платформе детских технопарков Ток-шоу «100 вопросов взрослому» пройдет 6 июля в Москве на платформе детских технопарков Сайт мэра и правительства Москвы

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Ток-шоу «100 вопросов взрослому» пройдет 6 июля в 17:00 на платформе детских технопарков, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Мы запускаем серию онлайн-встреч с выдающимися деятелями нашей страны, на которых они будут делиться опытом с подрастающим поколением. Алексей Фурсин Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития

В первом эфире гостем станет генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Он расскажет о новых мультсериалах, которые готовятся к выходу, а также о предстоящих кинопремьерах и о том, какие анимационные фильмы будут доступны зрителям в ближайшем будущем.

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Для того чтобы задать вопрос гостю, необходимо подписаться на группу «Детские технопарки Москвы» в социальной сети «ВКонтакте» и прислать вопрос в сообщении. Авторы самых интересных вопросов получат призы от организаторов, включая экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк» и сувениры от детских технопарков.

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